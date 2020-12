Il vaccino Pfizer è stato approvato dall’EMA – buone notizie dal fronte vaccinale (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Il vaccino Pfizer è stato approvato dall’EMA”: questa la notizia che consente di arrivare al V-Day, il giorno di inizio della campagna vaccinale europea alla data prevista del 27 Dicembre, in anticipo sui tempi inizialmente previsti. Del resto tale anticipazione nulla detrae alla sicurezza: già dall’approvazione presso FDA avevamo appreso che il vaccino Pfizer eccede di molto le aspettative di ogni ente regolatore. Come ci ricorda AGI “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. “E’ un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ... Leggi su bufale (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Il”: questa la notizia che consente di arrivare al V-Day, il giorno di inizio della campagnaeuropea alla data prevista del 27 Dicembre, in anticipo sui tempi inizialmente previsti. Del resto tale anticipazione nulla detrae alla sicurezza: già dall’approvazione presso FDA avevamo appreso che ileccede di molto le aspettative di ogni ente regolatore. Come ci ricorda AGI “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale delper il Covid-19 sviluppato da/BioNTech”. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. “E’ un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ...

robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - HuffPostItalia : Ema dà il via libera al vaccino Pfizer/BioNTech in Europa - RaiNews : Da #Ema via libera a vaccino Pfizer-Biontech. Notizia in aggiornamento su - Dome689 : RT @robersperanza: Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora comples… - fordeborah5 : RT @europainitalia: #breakingnews: l’Agenzia europea per i farmaci ha dato l’approvazione al primo vaccino antiCovid-19 #Biontech_Pfizer.… -