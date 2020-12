Il vaccino in mondovisione di Joe Biden | VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che hanno messo insieme tutto questo, i lavoratori in prima linea, le persone che hanno svolto il lavoro clinico» – sono le prime parole di Joe Biden dopo che gli è stato somministrato il vaccino contro il coronavirus praticamente in mondovisione, con i principali network americani che hanno seguito l’evento e l’hanno trasmesso ovunque. Sono immagini destinate a entrare nella storia: il presidente eletto degli Stati Uniti riparte da un vaccino, lì dove il suo predecessore Donald Trump altro non aveva fatto che combattere in maniera molto debole contro un coronavirus che, alla fine, lo ha persino contagiato nel bel mezzo della sua campagna elettorale. LEGGI ANCHE > Trump torna a parlare: “Se i grandi elettori votano Biden, lascio ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che hanno messo insieme tutto questo, i lavoratori in prima linea, le persone che hanno svolto il lavoro clinico» – sono le prime parole di Joedopo che gli è stato somministrato ilcontro il coronavirus praticamente in, con i principali network americani che hanno seguito l’evento e l’hanno trasmesso ovunque. Sono immagini destinate a entrare nella storia: il presidente eletto degli Stati Uniti riparte da un, lì dove il suo predecessore Donald Trump altro non aveva fatto che combattere in maniera molto debole contro un coronavirus che, alla fine, lo ha persino contagiato nel bel mezzo della sua campagna elettorale. LEGGI ANCHE > Trump torna a parlare: “Se i grandi elettori votano, lascio ...

