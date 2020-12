Il vaccino è l’oro liquido del 2021 L’allarme dell’Interpol | “Magazzini e spedizioni a rischio furti” La criminalità tenterà di vendere dosi false

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “Ildel, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate. Con la diffusione dei vaccini laaumenterà drasticamente”. E’ quanto ha detto il capo, Juergen Stock, in un’intervista al settimanale tedesco WirtschaftsWoche. “Vedremoine attacchi alledi vaccini – ha aggiunto Stock -; la corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso. Un virus si diffonde dall’Asia in tutti i continenti ed è seguito da un’ondata di, una pandemia parallela di, per così dire”. I gruppi criminali, ha spiegato ...