Il vaccino anti-Covid di Pfizer ha il via libera degli esperti anche in Europa

Leggi su wired

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo il vianel Regno Unito e aver ricevuto l’approvazione per l’uso in emergenza dalla statunitense Food and Drug Administration, ilcontro il coronavirus messo a punto da-BionNTech ha avuto parare positivodall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per la sua distribuzione in. Inizialmente prevista per il 29 dicembre prossimo, la riunione diper la sua approvazione è statacipata a oggi, nel tentativo di rendere ildisponibile inil prima possibile. “Ogni giorno conta”, aveva scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. https://twitter.com/EMA News/status/1341024114933456902 Ricordiamo che i ...