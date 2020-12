Il trucco della tessera FIT: in Lombardia 3.000 nuovi agonisti di tennis per circolare in zona rossa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sembra un po’ la storia di Fantozzi che si vantava di essere stato “azzurro di sci”. In Lombardia, ma non solo, l’autunno in zona rossa ha creato un esercito di nuovi tennisti agonisti: 3.000, addirittura. Tutti tesserati per la Federtennis. In realtà è un trucco. Un modo per poter liberamente circolare dribblando le restrizioni dei vari Dpcm. Ne scrive il Fatto Quotidiano, concentrandosi sui numeri lombardi, ma è un fenomeno che s’è evidenziato un po’ ovunque: in Campania di colpo tornei di quarta categoria che prima non raccoglievano più di una quarantina di iscritti hanno visto i tabelloni lievitare fino a 300-400 iscritti. Multipli di Gran Slam. Il motivo è presto detto: il governo a novembre aveva autorizzato gli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sembra un po’ la storia di Fantozzi che si vantava di essere stato “azzurro di sci”. In, ma non solo, l’autunno inha creato un esercito diti: 3.000, addirittura. Tuttiti per la Feder. In realtà è un. Un modo per poter liberamentedribblando le restrizioni dei vari Dpcm. Ne scrive il Fatto Quotidiano, concentrandosi sui numeri lombardi, ma è un fenomeno che s’è evidenziato un po’ ovunque: in Campania di colpo tornei di quarta categoria che prima non raccoglievano più di una quarantina di iscritti hanno visto i tabelloni lievitare fino a 300-400 iscritti. Multipli di Gran Slam. Il motivo è presto detto: il governo a novembre aveva autorizzato gli ...

