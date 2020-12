Il royal look del giorno: Sofia di Svezia, versione premaman (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il royal look di dicembre 2020 sfoglia la gallery Sofia di Svezia, 36 anni, è tra le “nuove” principesse moderne nordiche. Commoner, moglie di Carlo Filippo di Svezia, è stata showgirl e modella prima di salire a corte. Bella e alla mano, ha appena annunciato la terza gravidanza con un post bianco e nero su Instagram, A primavera nascerà un fratellino (o una sorellina) per i principini Alexander e Gabriel. Il suo look, in una delle ultime uscite, è l’esempio di come possa essere cool lo stile premaman. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildi dicembre 2020 sfoglia la gallerydi, 36 anni, è tra le “nuove” principesse moderne nordiche. Commoner, moglie di Carlo Filippo di, è stata showgirl e modella prima di salire a corte. Bella e alla mano, ha appena annunciato la terza gravidanza con un post bianco e nero su Instagram, A primavera nascerà un fratellino (o una sorellina) per i principini Alexander e Gabriel. Il suo, in una delle ultime uscite, è l’esempio di come possa essere cool lo stile. ...

Il suo look, in una delle ultime uscite, è l’esempio di come possa essere cool lo stile premaman. La principessa è stata fotografata con un tubino blu navy aderente che metteva in risalto le sue forme ...

Vestite a festa, le altezze reali in rosso per Natale

È il colore natalizio per antonomasia, sfoggiato in occasioni degli appuntamenti ufficiali di dicembre. Ma quella che incarna meglio lo spirito del Natale è sempre lei: la regina Elisabetta ...

