Il regalo di Francesco: 'Se mi occupo dei poveri sono santo, se combatto la povertà mi dicono comunista' (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Permettetemi di chiedere espressamente a tutti voi che siete insieme con me a servizio del Vangelo il regalo di Natale: la vostra collaborazione generosa e appassionata nell ' annuncio della Buona ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Permettetemi di chiedere espressamente a tutti voi che siete insieme con me a servizio del Vangelo ildi Natale: la vostra collaborazione generosa e appassionata nell ' annuncio della Buona ...

Nunzia35694556 : RT @itsdreena: 'Ma io le cose le regalo anche, ma a chi dico io. Tipo a Francesco ho regalato un paio di pantaloni, un paio di scarpe e due… - dylanekelly : RT @itsdreena: 'Ma io le cose le regalo anche, ma a chi dico io. Tipo a Francesco ho regalato un paio di pantaloni, un paio di scarpe e due… - foddiga : RT @xrita_: ma forse non ci siamo soffermati abbastanza sul fatto che Francesco Oppini ha ricevuto in regalo da Gaia Zorzi il libro di Tomm… - onvlysofi : RT @SerendipityNY_: Tommy ha fatto un regalo per la madre, la sorella, e Francesco. Mi viene da piangere #GFVip - wowchecalduu : RT @itsdreena: 'Ma io le cose le regalo anche, ma a chi dico io. Tipo a Francesco ho regalato un paio di pantaloni, un paio di scarpe e due… -