Il racconto dei pescatori: «Ci umiliavano, ci mettevano spalle al muro e ci facevano angherie» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo scambio tra i pescatori italiani e i 4 scafisti libici detenuti in Italia entra nel fascicolo d’inchiesta della Procura di Roma. Quella che sembrava una indiscrezione giornalistica dei quotidiani libici vicini a Khalifa Haftar, adesso prende corpo. A raccontarlo, infatti, sono gli stessi testimoni. I pescatori e lo “scambio tra prigionieri” Ascoltati dagli uomini del Ros, hanno raccontato di avere sentito durante la prigionia di uno «scambio tra prigionieri». Lo si legge in un ampio servizio dell’Adnkronos. «Abbiamo sentito parlare in carcere di uno scambio di prigionieri tra noi e alcuni detenuti libici. Ma non abbiamo saputo altro. Ne parlavano i detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente». Lo ha detto Pietro Marrone, il comandante del peschereccio “Medinea” uscendo dalla caserma. «Abbiamo capito che la cosa è diversa» «All’inizio pensavamo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo scambio tra iitaliani e i 4 scafisti libici detenuti in Italia entra nel fascicolo d’inchiesta della Procura di Roma. Quella che sembrava una indiscrezione giornalistica dei quotidiani libici vicini a Khalifa Haftar, adesso prende corpo. A raccontarlo, infatti, sono gli stessi testimoni. Ie lo “scambio tra prigionieri” Ascoltati dagli uomini del Ros, hanno raccontato di avere sentito durante la prigionia di uno «scambio tra prigionieri». Lo si legge in un ampio servizio dell’Adnkronos. «Abbiamo sentito parlare in carcere di uno scambio di prigionieri tra noi e alcuni detenuti libici. Ma non abbiamo saputo altro. Ne parlavano i detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente». Lo ha detto Pietro Marrone, il comandante del peschereccio “Medinea” uscendo dalla caserma. «Abbiamo capito che la cosa è diversa» «All’inizio pensavamo ...

albertoangela : Ho realizzato dei brevi video ripercorrendo oggi il tragitto dei due vigiles protagonisti del mio libro 'L'ultimo g… - acmilan : Read all about our raid of Sassuolo ?? - nuova_venezia : Il racconto degli insegnanti: impegnati e sempre sorridenti, mai un segnale di disagio - SecolodItalia1 : Il racconto dei pescatori: «Ci umiliavano, ci mettevano spalle al muro e ci facevano angherie»… - mattinodipadova : Il racconto degli insegnanti: impegnati e sempre sorridenti, mai un segnale di disagio. -