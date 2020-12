Il punto sulle commodities 20 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Grande settimana per il greggio, che mette a segno un rialzo del 5,43%, rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,69. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 51,91. Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato in rialzo del 6,72%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,421, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,345. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,498. Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,21%. La situazione di medio periodo del Future sul Natural Gas resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della ...