Il principio T

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per capire che cosa sia erritoriale, secondo il fondatore della Società dei territorialisti Alberto Magnaghi (il suo ultimo libro è uscito da poco con questo titolo da Bollati Boringhieri) occorre anzitutto ripensare al repertorio di concetti e termini con cui si definisce il territorio, divenuto progressivamente marginale nei modelli socioeconomici contemporanei, per immaginarne e praticarne una visione “attiva” tanto più urgente nelle crisi ambientali e sociali in atto. Che contrasti le derive di un mondo troppo orientato a un ottimismo funzionale tecnologico (la digital economy, le relazioni globali di dominio dei flussi sui luoghi, il capitalismo cognitivo) e volto pericolosamente al “compimento di una seconda natura artificiale costruita autonomamente e gestita da mega-apparati ipercentralizzati”. Che radichi, al contrario, il sistema politico al territorio stesso, in cui si ...