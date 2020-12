Il Principe Cerca Figlio | ecco il divertente trailer del film con Eddie Murphy

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Amazon Prime Video ha appena diffuso ilufficiale de Il, l’atteso sequel de IlMoglie. Akeem dovrà affrontare un nuovo viaggio intercontinentale, incontrando vecchi e nuovi amici, per trovare ilche non ha mai conosciuto. Il lungometraggio arriverà nella piattaforma di streaming il 5 marzo 2021. La trama de IlDopo l’esilarante e romantico viaggio raccontato nel primo capitolo, Akeem () è stato incoronato Re. L’uomo vive felicemente con sua moglie e le sue figlie. L’anziano padre comunica ad Akeem che necessita di un erede maschio. Il nuovo Re scopre dunque di aver avuto un ...

stanzedicinema : Il principe cerca figlio: il trailer online! - Think_movies : “Il Principe cerca Figlio”: il Trailer Ufficiale Italiano del sequel dal 5 marzo su Amazon Prime Video… - Think_movies : “Il Principe cerca Figlio”: il Trailer Ufficiale Italiano del sequel dal 5 marzo su Amazon Prime Video… - Nerdmovieprod : Il Principe cerca Figlio, Amazon pubblica il trailer ufficiale del film con Eddie Murphy #Coming2America #PrimeVideo - Think_movies : “Il Principe cerca Figlio”: il Trailer Ufficiale italiano del sequel dal 5 marzo su Amazon Prime Video… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Cerca

Amazon Prime Video ha pubblicato online il primo trailer ufficiale del sequel di “Il Principe cerca moglie” che apprendiamo essere stato intitolato, nella versione italiana, “Il Principe cerca figlio” ...E’ appena arrivato il poster ufficiale di Coming 2 America - Il Principe cerca Figlio, in cui il principe di Zamunda, ormai re, si reca nuovamente a New York in cerca del figlio.