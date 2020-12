Il Presidente della FIGC: “Spero che da gennaio il calcio ritrovi il pubblico” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gabriele Gravina ne ha parlato a Radio 1 Rai Lo sport, come tutti i settori, ha patito la situazione. Il calcio è ripartito e non senza intoppi, con un sistema di tracciamento e tamponi continui (che comunque non sempre ha funzionato) e senza il pubblico. Leggi anche: Serie A, Gravina: “Un campionato senza partite al nord è una possibilità” Il problema degli spalti vuoti è ovviamente comune a tutte le realtà sportive specialmente a quelle più piccole e che avevano dalla vendita dei tagliandi il maggior numero di introiti. Nelle ultime ore ha parlato della situazione, ai microfoni di Radio 1 Rai, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gabriele Gravina ne ha parlato a Radio 1 Rai Lo sport, come tutti i settori, ha patito la situazione. Ilè ripartito e non senza intoppi, con un sistema di tracciamento e tamponi continui (che comunque non sempre ha funzionato) e senza il. Leggi anche: Serie A, Gravina: “Un campionato senza partite al nord è una possibilità” Il problema degli spalti vuoti è ovviamente comune a tutte le realtà sportive specialmente a quelle più piccole e che avevano dalla vendita dei tagliandi il maggior numero di introiti. Nelle ultime ore ha parlatosituazione, ai microfoni di Radio 1 Rai, il, Gabriele Gravina. Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il, e questo si vede e si sente. Quando ...

