Il presidente Aifa: sulla variante del Covid allarmismo ingiustificato (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova variante inglese del Covid fa paura. Ma piano con gli allarmi, dice in un'intervista alla Stampa Giorgio Palù, virologo dell'università di Padova e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. Tutta questa agitazione «non è giustificata dai dati scientifici: si tratta di sequenze genomiche, ma non c'è dietro alcuna biologia», spiega lo scienziato. «Non ci sono prove che questa mutazione renda il virus più letale o gli consenta di sfuggire ai vaccini». Da Wuhan in poi, in realtà, sono già avvenute in realtà migliaia di mutazioni «che ci consentono di tracciare l'evoluzione del virus e classificare i diversi genotipi, che hanno un unico progenitore», continua. «Finora nessuna di queste mutazioni è stata correlata con un aumento della virulenza, cioè con una capacità del virus di fare più male, di uccidere di più».

