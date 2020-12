Il premio Rosa Camuna 2020 all’anestesista Annalisa Malara: «Mi vaccinerò appena possibile» (Di lunedì 21 dicembre 2020) È il medico anestesista che il 20 febbraio a Codogno “scoprì” il cosiddetto «paziente 1», permettendo di individuare la presenza del Coronavirus in Italia. Annalisa Malara, già nominata cavaliere della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella, indicata tra le personalità più significative del 2020 sul numero 50 di Vanity Fair, ha ricevuto oggi insieme a Laura Ricevuti – il medico che insieme a lei diagnosticò il Covid-19 nello stesso ospedale – il premio Rosa Camuna edizione 2020, istituito dalla Giunta Regionale della Lombardia, quale massima onorificenza assegnata alle personalità che si sono distinte nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della regione. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) È il medico anestesista che il 20 febbraio a Codogno “scoprì” il cosiddetto «paziente 1», permettendo di individuare la presenza del Coronavirus in Italia. Annalisa Malara, già nominata cavaliere della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella, indicata tra le personalità più significative del 2020 sul numero 50 di Vanity Fair, ha ricevuto oggi insieme a Laura Ricevuti – il medico che insieme a lei diagnosticò il Covid-19 nello stesso ospedale – il premio Rosa Camuna edizione 2020, istituito dalla Giunta Regionale della Lombardia, quale massima onorificenza assegnata alle personalità che si sono distinte nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della regione.

