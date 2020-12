Il pranzo di Natale di Casa l’Aura nonostante il Covid-19 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Domani mattina, martedì 22 dicembre, si svolgerà il consueto pranzo di Natale promosso dall’Associazione casertana Casa l’Aura, un centro di accoglienza e di ascolto dove volontari e professionisti sono pronti a tendere la mano, offrire pasti caldi e donare cure mediche ai sempre più numerosi clochard e indigenti della città di Caserta. L’associazione collabora in stretto contatto con la Fondazione Mario Diana onlus fin da quando ha aperto la sua sede in via Fulvio Renella a Caserta nel 2017, proprio grazie al sostegno della Fondazione stessa che ha creduto fortemente in in questo prezioso percorso di solidarietà e aiuto ai più bisognosi. Quello di domani sarà un pranzo sicuramente diverso da quelli degli svolti gli scorsi anni, dove nella loro sede i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Domani mattina, martedì 22 dicembre, si svolgerà il consuetodipromosso dall’Associazione casertana, un centro di accoglienza e di ascolto dove volontari e professionisti sono pronti a tendere la mano, offrire pasti caldi e donare cure mediche ai sempre più numerosi clochard e indigenti della città di Caserta. L’associazione collabora in stretto contatto con la Fondazione Mario Diana onlus fin da quando ha aperto la sua sede in via Fulvio Renella a Caserta nel 2017, proprio grazie al sostegno della Fondazione stessa che ha creduto fortemente in in questo prezioso percorso di solidarietà e aiuto ai più bisognosi. Quello di domani sarà unsicuramente diverso da quelli degli svolti gli scorsi anni, dove nella loro sede i ...

