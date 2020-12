Il post Facebook della Casertana mostra come il calcio non abbia capito nulla del Covid

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Quanto accaduto domenica pomeriggio a Caserta aveva già provocato molte discussioni. E la notizia di oggi è destinata a trasformare l’indignazione in vera e propria rcalcistica. Ieri allo stadio Alberto Pinto è andata in scena una partita che non si sarebbe dovuta giocare:-Viterbese. I campani, però, sono stati costretti a scendere in campo solamente con nove uomini per via di una rosa ridotta all’osso a causa del(oltre ad altri infortuni maturati nel tempo). Il motivo? Già in passato aveva usufruitopossibilità di rimandare un match a causa del Coronavirus. Il paradosso? Prima del fischio d’inizio, tre giocatori presentavano uno stato febbrile alterato. Sono stati effettuati i tamponi, ma poi il match è iniziato. E, alla fine, due dei tre sono risultati positivi al virus. LEGGI ANCHE ...