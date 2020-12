"Il ponte Morandi è crollato per scarsa manutenzione" (Di lunedì 21 dicembre 2020) I consulenti del giudice hanno depositato la perizia sul disastro: l'atto di condanna ad Autostrade Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) I consulenti del giudice hanno depositato la perizia sul disastro: l'atto di condanna ad Autostrade

PONTE MORANDI report falsificati dagli ex vertici di Autostrade, la Procura di Genova ipotizza il reato di crollo d…

GENOVA - La causa scatenante del crollo del ponte Morandi "è il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9". Lo scrivono i periti del gi ...

"Le cause profonde dell'evento possono individuarsi nella vita del ponte... lungo questo periodo sono identificabili le carenze nei controlli e negli inteventi di manutenzione che non sono stati esegu ...

