Il paradosso degli anticorpi anti-Covid: l’Italia poteva averli gratis, oggi vuole acquistarli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Terapie anticorpali per combattere il Covid-19 già sperimentate all’estero con risultati promettenti. Con l’Italia che, agli inizi di ottobre 2020, avrebbe potuto ottenere 10 mila dosi in maniera totalmente gratuita, tutte prodotte proprio nello Stivale. Il nostro Paese, già schiacciato dalla seconda ondata, avrebbe potuto essere il primo in Europa a procedere in questa direzione, somministrando ai malati l’unica cura al mondo già autorizzata, un farmaco che riduce la carica virale e, per i pazienti ad alto rischio, diminuisce i ricoveri del 72%: in proporzione alle fiale, sarebbero stati risparmiati almeno 950 ricoveri. Tutto accantonato, però, senza andare oltre. Perché alla fine l’Italia ha perso questa importante occasione? A spiegarlo è stato in queste ore il Fatto Quotidiano: tra il 7 e il 29 ottobre la ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Terapiecorpali per combattere il-19 già sperimentate all’estero con risultati promettenti. Conche, agli inizi di ottobre 2020, avrebbe potuto ottenere 10 mila dosi in maniera totalmente gratuita, tutte prodotte proprio nello Stivale. Il nostro Paese, già schiacciato dalla seconda ondata, avrebbe potuto essere il primo in Europa a procedere in questa direzione, somministrando ai malati l’unica cura al mondo già autorizzata, un farmaco che riduce la carica virale e, per i pazienti ad alto rischio, diminuisce i ricoveri del 72%: in proporzione alle fiale, sarebbero stati risparmiati almeno 950 ricoveri. Tutto accantonato, però, senza andare oltre. Perché alla fineha perso questa importante occasione? A spiegarlo è stato in queste ore il Fatto Quotidiano: tra il 7 e il 29 ottobre la ...

FBiasin : Siamo infine giunti al paradosso degli italiani che vengono colpevolizzati perché rispettano le regole. Prima o poi doveva accadere. - dievve : Il paradosso degli anticorpi anti-Covid: l’Italia poteva averli gratis, oggi vuole acquistarli - JoeCool_____ : La mamma degli stupidi è sempre incinta. #brexit Brexit, paradosso Cornovaglia: vota per il leave e poi supplica l… - g_effe : @ItalicaTestudo @a_meluzzi Certo, come per i pescatori a 75 nm dalle coste della Libia. Il paradosso è che usano le… - Sararisso3 : @Vallescrivia @Gemmablast Il paradosso è che liberarono i propri popoli dalla schiavitù degli usurai internazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso degli Il paradosso di Anya Hindmarch: pronta per CRV perché già in crisi | LaConceria | Il portale dell'area pelle laconceria.it Il paradosso di Anya Hindmarch: pronta per CRV perché già in crisi

Per questo Hindmarch, insomma, si era riposizionato prima degli altri e si è trovato più pronto quando è arrivata la pandemia. E per gli affari del brand, il 2020 è stato un anno “piacevole”. Il ...

Un Servizio Sanitario Nazionale ben finanziato conviene a tutti

na ricerca pubblicata da ricercatori dell’University of East Anglia di Norwich (Gran Bretagna) sul Journal Economics & Human Biology, ha messo in luce un curioso paradosso che potrebbe essere semplifi ...

Per questo Hindmarch, insomma, si era riposizionato prima degli altri e si è trovato più pronto quando è arrivata la pandemia. E per gli affari del brand, il 2020 è stato un anno “piacevole”. Il ...na ricerca pubblicata da ricercatori dell’University of East Anglia di Norwich (Gran Bretagna) sul Journal Economics & Human Biology, ha messo in luce un curioso paradosso che potrebbe essere semplifi ...