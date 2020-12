Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 dicembre: Beatrice si licenzia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Beatrice Conti prenderà una decisione molto importante a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata in onda mercoledì 23 dicembre, rivelano che la cognata di Vittorio in seguito ad un diverbio tra il personale del Circolo ed i suoi figli, si licenzierà. Nel frattempo, Maria poco prima di partire per la Sicilia, preparerà dei manicaretti per la sera della Vigilia a Rocco e Salvatore. Intanto, Luciano penserà ad un regalo per Carletto mentre al grande magazzini arriverà Babbo Natale. Infine, Marta telefonerà a casa per avvisare che non potrà tornare a casa per le festività natalizie. Il Paradiso delle signore, trama 23 dicembre: Beatrice rassegna le dimissioni Le ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)Conti prenderà una decisione molto importante a Il. Lerelative alla puntata in onda mercoledì 23, rivelano che la cognata di Vittorio in seguito ad un diverbio tra il personale del Circolo ed i suoi figli, si licenzierà. Nel frattempo, Maria poco prima di partire per la Sicilia, preparerà dei manicaretti per la sera della Vigilia a Rocco e Salvatore. Intanto, Luciano penserà ad un regalo per Carletto mentre al grande magazzini arriverà Babbo Natale. Infine, Marta telefonerà a casa per avvisare che non potrà tornare a casa per le festività natalizie. Il, trama 23rassegna le dimissioni Le ...

