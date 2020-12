Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: Adelaide si vendica di Beatrice (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: nella puntata di domani vedremo Marcello soffrire per amore; Adelaide punirà Beatrice per aver rifiutato la sua offerta e Vittorio affronterà la Contessa. Marcello sta male per l’addio di Roberta Roberta ha deciso di partire da sola per Bologna, dopo aver visto Marcello baciare Ludovica. Barbieri, ovviamente, soffrirà moltissimo per quello che è successo e Laura e Salvatore si preoccuperanno per il loro socio alla Caffetteria. Quest’ultimo rivedrà Roberta? Potrà raccontare alla ragazza di non averla tradita, ma che ha voluto soltanto salvarla da Mantovano? Si riconcilierà con lei? … Intanto Ludovica lo conforterà. Beatrice rifiuta l’allettante proposta di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il22: nella puntata di domani vedremo Marcello soffrire per amore;puniràper aver rifiutato la sua offerta e Vittorio affronterà la Contessa. Marcello sta male per l’addio di Roberta Roberta ha deciso di partire da sola per Bologna, dopo aver visto Marcello baciare Ludovica. Barbieri, ovviamente, soffrirà moltissimo per quello che è successo e Laura e Salvatore si preoccuperanno per il loro socio alla Caffetteria. Quest’ultimo rivedrà Roberta? Potrà raccontare alla ragazza di non averla tradita, ma che ha voluto soltanto salvarla da Mantovano? Si riconcilierà con lei? … Intanto Ludovica lo conforterà.rifiuta l’allettante proposta di ...

tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 dicembre 2020 Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 dic… - tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 dicembre 2020 - bassarelli : RT @rocken78: Ci vorrebbe qualcuno che sapesse scrivere delle ribellioni di Fantozzi, anzi, che ne facesse una vera e propria apologia. Vab… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Un felice Natale ma non per tutti - girlwithluv197 : Little star e Amusement park in loop mi sento in paradiso, hanno delle voci così angeliche -