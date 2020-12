Il Paradiso delle signore anticipazioni 22 dicembre: Adelaide si vendica con Beatrice (Di lunedì 21 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale puntata vedremo che Marcello sarà sempre più devastato dal dolore per la perdita di Roberta. I suoi amici, dal canto loro, faranno di tutto per tirargli su il morale. Beatrice, invece, deciderà di declinare la proposta di Adelaide di trascorrere le vacanze natalizie in una località sciistica di montagna. La donna, però, non sa che compiendo questo gesto si sarà inimicata irrimediabilmente la contessa. anticipazioni 22 dicembre: avvicinamento tra Marcello e Ludovica Le anticipazioni della puntata del 22 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore e Laura ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 dicembre 2020) Martedì 22andrà in onda un nuovo appuntamento con Il. In tale puntata vedremo che Marcello sarà sempre più devastato dal dolore per la perdita di Roberta. I suoi amici, dal canto loro, faranno di tutto per tirargli su il morale., invece, deciderà di declinare la proposta didi trascorrere le vacanze natalizie in una località sciistica di montagna. La donna, però, non sa che compiendo questo gesto si sarà inimicata irrimediabilmente la contessa.22: avvicinamento tra Marcello e Ludovica Ledella puntata del 22delrivelano che Salvatore e Laura ...

