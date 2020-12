IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di martedì 22 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 21 dicembre 2020)puntata de Il5 di22: Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) sono in ansia per Marcello (Pietro Masotti), che sta ancora male dopo la partenza di Roberta (Federica De Benedittis). Comunque sia, il ragazzo finirà per trovare un valido appoggio in Ludovica (Giulia Arena). Visto che ai suoi figli Pietro (Andrea Savorelli) e Serena (Giulia Patrignani) piacerebbe passare le vacanze natalizie a casa dello zio, Beatrice (Caterina Bertone) rifiuta il soggiorno in montagna offerto da Adelaide (Vanessa Gravina) a spese del Circolo. A quel punto, però, la Contessa a quel punto fa revocare alla donna le ferie per Natale; appreso questo particolare, Vittorio va a Villa Guarnieri e affronta ...