Il Papu «dribbla» Valerio Staffelli Poi manda in frantumi il Tapiro - Foto

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'inviato di «Striscia la Notizia» ha cercato oggi id consegnare ilall’attaccante argentino dell’Atalanta che non l’ha presa per nulla bene.

zazoomblog : Il Papu «dribbla» Valerio Staffelli - Foto Poi manda in frantumi il Tapiro d’oro - #«dribbla» #Valerio #Staffelli… - tuttoatalanta : Dribbla como el Papu... Tutti fanno orecchie da mercante, ma il derby Milan-Inter è già partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Papu dribbla

L'Eco di Bergamo

Momento difficile per il Papu Gomez, reduce da un'altra esclusione da parte del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha provato a consegnargli ...LE ALTRE PARTITEGrossa frenata alle spalle delle tre di testa. Il Napoli non si rialza dopo il ko con l'Inter. All'Olimpico cede stavolta alla Lazio (2-0) in maniera molto più netta rispetto ...