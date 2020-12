Il Papa alla Curia: "Accettare la crisi, ma non cedere al conflitto" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020, anno orribile per il mondo per la crisi del Coronavirus. Anno orribile per il Vaticano ed in particolare per la Curia romana travolta dagli scandali a partire da quello del Palazzo di Londra. Auguri di Natale attesissimi, quelli del Pontefice. Attesissimi e non scontati. E Francesco davanti alla crisi e agli scandali, che hanno solo una differenza rispetto a quelli del passato, e cioè che finiscono sui giornali, afferma che la Curia non deve difendersi dalla crisi, ma accettarla come fece Abramo, come fece Mose e il profeta Elia, e come fece Gesù Cristo che accettò la crisi fino al sacrificio di se stesso. Perché Dio prova “l’oro con il fuoco”. Nell’Aula delle Benedizioni, Francesco spiega ai suoi diretti collaboratori, tale è la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020, anno orribile per il mondo per ladel Coronavirus. Anno orribile per il Vaticano ed in particolare per laromana travolta dagli scandali a partire da quello del Palazzo di Londra. Auguri di Natale attesissimi, quelli del Pontefice. Attesissimi e non scontati. E Francesco davantie agli scandali, che hanno solo una differenza rispetto a quelli del passato, e cioè che finiscono sui giornali, afferma che lanon deve difendersi d, ma accettarla come fece Abramo, come fece Mose e il profeta Elia, e come fece Gesù Cristo che accettò lafino al sacrificio di se stesso. Perché Dio prova “l’oro con il fuoco”. Nell’Aula delle Benedizioni, Francesco spiega ai suoi diretti collaboratori, tale è la ...

