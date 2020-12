Il padre di Giulia Salemi scrive ad Elisabetta Gregoraci: ecco per quale motivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mario, padre di Giulia Salemi, è intervenuto sulle ultime polemiche degli ultimi tempi che hanno visto protagonista anche la figlia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Per risolvere la questione, l’uomo ha anche contattato Elisabetta Gregoraci. Il padre di Giulia Salemi scrive ad Elisabetta Gregoraci I fan di Pierpaolo e Elisabetta (i Gregorelli), sono intervenuti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mario,di, è intervenuto sulle ultime polemiche degli ultimi tempi che hanno visto protagonista anche la figlia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Per risolvere la questione, l’uomo ha anche contattato. IldiadI fan di Pierpaolo e(i Gregorelli), sono intervenuti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

reportrai3 : Un giovane padre viene arrestato con l'accusa di aver causato la morte del figlio: viaggiavano su un gommone alla r… - BigFabi_ : @maryte1234_ Ah capito, grazie. Io dai tweet che ho visto in giro ho capito che c’entrano i Prelemi e il padre dell… - blogtivvu : Il padre di Giulia Salemi scrive ad Elisabetta Gregoraci: ecco per quale motivo #GFVip - Giulia_DT : RT @kiaracarta: Quanto dolore nelle parole del figlio, ma niente ferma i negazionisti, nemmeno un figlio che ha perso il padre poco prima d… - ohmykierkegaard : @oualittlegirl si mi ricordo che lo sbagliavi ma non sei l'unica quindi tranqui?? manco mio padre si ricorda il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : padre Giulia Giulia Salemi in lacrime incontra il padre: “Ti chiedo scusa, siamo stati noi gli stupidi” Tv Fanpage Il padre di Giulia Salemi scrive ad Elisabetta Gregoraci: ecco per quale motivo

Il padre di Giulia Salemi scrive ad Elisabetta Gregoraci e chiede il suo aiuto per calmare alcuni fan del Grande Fratello Vip decisamente "scalmanati".

Ricoveri sopra la soglia di attenzione, oggi in Fvg 658 nuovi contagi e 21 decessi - Gli aggiornamenti ora per ora

Aggiornamento delle 19.45. Riccardi: "Il 27 dicembre le prime vaccinazioni" Il 27 dicembre verranno effettuate le prime 265 vaccinazioni per il Covid-19 al personale sanitario e anche ad alcuni ospiti ...

Il padre di Giulia Salemi scrive ad Elisabetta Gregoraci e chiede il suo aiuto per calmare alcuni fan del Grande Fratello Vip decisamente "scalmanati".Aggiornamento delle 19.45. Riccardi: "Il 27 dicembre le prime vaccinazioni" Il 27 dicembre verranno effettuate le prime 265 vaccinazioni per il Covid-19 al personale sanitario e anche ad alcuni ospiti ...