“Il momento è arrivato”. Sta per succedere al GF Vip: Tommaso Zorzi ci rimarrà molto male (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono giornate complicate per Tommaso Zorzi. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip l’influencer milanese si è prima sfogato confidando ai coinquilini di voler abbandonare il reality perché arrivato al limite. Poi il 25enne è tornato sui suoi passi e ha capito che una decisione del genere sarebbe stata non solo sbagliata, ma profondamente egoistica. “Se prima ragionavo solo per me – ha raccontato Tommy alla nuova arrivata Cecilia Capriotti – ora penso agli altri”. E non c’è dubbio che l’abbandono di Tommaso sarebbe stato un colpo tremendo per i suoi tantissimi fan. Fortunatamente Zorzi ci ha ripensato e stasera per lui nel corso della puntata potrebbe esserci una bella sorpresa. Da sempre c’è grande interesse attorno alle visite a sorpresa per i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono giornate complicate per. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip l’influencer milanese si è prima sfogato confidando ai coinquilini di voler abbandonare il reality perchéal limite. Poi il 25enne è tornato sui suoi passi e ha capito che una decisione del genere sarebbe stata non solo sbagliata, ma profondamente egoistica. “Se prima ragionavo solo per me – ha raccontato Tommy alla nuova arrivata Cecilia Capriotti – ora penso agli altri”. E non c’è dubbio che l’abbandono disarebbe stato un colpo tremendo per i suoi tantissimi fan. Fortunatamenteci ha ripensato e stasera per lui nel corso della puntata potrebbe esserci una bella sorpresa. Da sempre c’è grande interesse attorno alle visite a sorpresa per i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. ...

VEVO_IT : Questo 2020 si sta per concludere ed è arrivato il momento di svelare le nostre classifiche di fine anno! Ecco la… - WeAreTennisITA : Quando girerà il cappellino in avanti, allora sarà arrivato il momento di smettere di correre. Ma quel giorno è anc… - _sunchanyeol : Bene ragazz*,è arrivato il momento di dirci arrivederci(non che interessi a qualcuno,parlo con i miei fantasmini),s… - VivyanLancaster : @diabolicalvoice Significa che è arrivato il tuo momento per prendere la scelta giusta, per prendere le redini della situazione - leperledi1pirla : Io l’ho detto subito, ha fatto più Mario in una settimana che Enock e Zelletta in tre mesi. È arrivato, ha fatto i… -

Ultime Notizie dalla rete : momento arrivato "E’ arrivato il momento di ripensare al mercato" LA NAZIONE Bonus smartphone in arrivo, come funziona e chi può richiederlo

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come avere un cellulare in comodato d'uso, come funziona il bonus smartphone e come richiederlo ...

Zaki in carcere alla madre: «Sono fisicamente esausto e depresso»

La vista nella prigione di Tora. Lo studente è detenuto da 318 giorni. La famiglia: «Siamo in lacrime, non sappiamo come aiutarlo» ...

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come avere un cellulare in comodato d'uso, come funziona il bonus smartphone e come richiederlo ...La vista nella prigione di Tora. Lo studente è detenuto da 318 giorni. La famiglia: «Siamo in lacrime, non sappiamo come aiutarlo» ...