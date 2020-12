Il ministro Veran: 'Con il Covid la situazione in Francia è precaria' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il vero caos è in Europa, anche se la pandemia sta colpendo molto in tante parti del mondo: la Francia è in una situazione "piuttosto fragile, se non precaria" per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il vero caos è in Europa, anche se la pandemia sta colpendo molto in tante parti del mondo: laè in una"piuttosto fragile, se non" per quanto riguarda l'emergenza-19.

Questa settimana dovrebbe arrivare il responso della Commissione europea, dell'Alta autorità della Salute e le prime consegne", ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Olivier Veran. "Potremo ...

La situazione «è fragile, se non precaria»

PARIGI - La Francia è in una situazione «abbastanza fragile, se non precaria», riguardo al coronavirus e «non dobbiamo assolutamente cadere sul lato sbagliato»: questo l'avvertimento lanciato dal mini ...

