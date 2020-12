Il Meteo in Italia del 21 dicembre, allerta in Calabria: temperature in calo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ancora maltempo in Italia per questo lunedì 21 dicembre giorno in cui entra ufficialmente in campo l’Inverno, temperature in calo e allerta Meteo per la Calabria Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nel tardo pomeriggio di ieri, 20 dicembre, e valido fino alla mezzanottedi oggi, 21 dicembre, è attiva un’allerta di livello giallo, per rischio idrogeologico, sulla Calabria. Il resto della cartina dell’Italia è verde. #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico domani, lunedì #21dicembre, su parte della ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ancora maltempo inper questo lunedì 21giorno in cui entra ufficialmente in campo l’Inverno,inper laIl Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nel tardo pomeriggio di ieri, 20, e valido fino alla mezzanottedi oggi, 21, è attiva un’di livello giallo, per rischio idrogeologico, sulla. Il resto della cartina dell’è verde. #GIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico domani, lunedì #21, su parte della ...

