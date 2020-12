Il medico di Maradona: “Era stanco di vivere, per me si è suicidato” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Maradona era stanco di vivere. Aveva unalesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva. E il farmaco psicofarmacologico che stava assumendo non era adeguato. Diego aveva bisogno di pace e tranquillità e non riusciva a raggiungerle attraverso i farmaci”. Lo ha detto Alfredo Cahe, medico di Diego Armando Maradona, ai microfoni delle trasmissioni“Intratables” e “Confrontados”. “Lì gli autobus pubblici sono chiamati Guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse ‘Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte’. Ma è stato salvato per miracolo. Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) “eradi. Aveva unalesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva. E il farmaco psicofarmacologico che stava assumendo non era adeguato. Diego aveva bisogno di pace e tranquillità e non riusciva a raggiungerle attraverso i farmaci”. Lo ha detto Alfredo Cahe,di Diego Armando, ai microfoni delle trasmissioni“Intratables” e “Confrontados”. “Lì gli autobus pubblici sono chiamati Guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse ‘Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte’. Ma è stato salvato per miracolo. Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego eradie si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come ...

