Il lusso della solitudine a Natale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Succede dunque che il nostro Paese, su cui non molla la presa quel maledetto Covid che ha già ucciso oltre 60mila italiani, sia nelle ambasce più profonde perché in queste imminenti vacanze die giorni contigui saranno lesionati quando non bloccati i rapporti e le relazioni fra parenti e amici. Nessuna trasferta da un Comune all’altro. Nessun girovagare lungo quel meraviglioso Stivale che ha nome Italia. Ristoranti chiusi, ahimè. Non più di due amici potranno bussare alla nostra porta, e peggio che andar di notte per le famiglie numerose, zeppe di nipoti e zii e fratelli et similia che non potranno usufruire gli univicinanza e dell’affetto degli altri. Ciascuno sarà astretto al suo nido di alcuni metri quadri o poco più. Sarà un bel soffrire, ha scritto Mattia Feltri sulla “Stampa”, non poter dividere il pandoro col proprio cognato. Ne ...