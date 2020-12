Il gol da record di Leao era irregolare: la moviola di Sassuolo-Milan è unanime (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci sono molte indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore a proposito della moviola di Sassuolo-Milan, in particolare per quanto riguarda il gol da record di Leao realizzato dopo 6 secondi di gioco. Non sono distanti nel tempo le polemiche per l’arbitraggio di Pasqua in Benevento-Juventus, come avrete osservato poche settimane fa, mentre oggi si discute tanto su una disattenzione dell’arbitro confermata anche dalle principali testate sportive questa mattina. La moviola di Sassuolo-Milan sul gol di Leao In particolare, arrivano indicazioni molto chiare a proposito della moviola di Sassuolo-Milan, considerando il fatto che l’attaccante rossonero è stato sì protagonista di un ... Leggi su bufale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci sono molte indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore a proposito delladi, in particolare per quanto riguarda il gol dadirealizzato dopo 6 secondi di gioco. Non sono distanti nel tempo le polemiche per l’arbitraggio di Pasqua in Benevento-Juventus, come avrete osservato poche settimane fa, mentre oggi si discute tanto su una disattenzione dell’arbitro confermata anche dalle principali testate sportive questa mattina. Ladisul gol diIn particolare, arrivano indicazioni molto chiare a proposito delladi, considerando il fatto che l’attaccante rossonero è stato sì protagonista di un ...

paolopoggi71 : Complimenti a @RafaeLeao7 per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in @SerieA dopo 19 anni. Bravo. @acmilan - OptaPaolo : 1 - Il gol di #RafaelLeão è più veloce nella storia della Serie A (dopo 6 secondi), superando il precedente record… - AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - infoitsport : L'irregolarità ignorata nel gol record di Leao: perché il Var non è intervenuto - Fede__Mere : RT @FedRedBlack2: Voi immaginate solo un attimo se il gol record di Leao lo avesse fatto la Ronalda con la sua Juve...servizi speciali e DV… -