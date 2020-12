Il gioco d’azzardo patologico e le altre dipendenze | le New Addictions

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La dipendenza dal, da internet e dal gaming online va ritenuta una vera e propria patologia. Non solo condiziona interamente la vita di coloro che ne sono colpiti: genera anche alcuni dei classici sintomi del craving, come l’ansia, l’irritabilità e l’aggressività, in chi è costretto a stare lontano dal proprio svago preferito. Abbiamo intervistato la Dott.ssa Silvia Parisi, psicologa, sessuologa e psicoterapeuta a Torino, per fare un po’ di chiarezza sull’argomento. In quali casi un semplice passatempo si trasforma in un’autentica malattia? Quali sono le avvisaglie cui bisogna fare attenzione? Come agire per uscire dal tunnel delle? Il problema nasce nel momento in cui un hobby diventa un pensiero fisso, alienante, qualcosa di cui non si riesce più a fare a meno. Ultimamente si sente spesso parlare di New ...