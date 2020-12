Il ginecologo assassinato per pochi spicci | “Era l’angelo dei bambini”

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ricordi commossi quelli per il Dottor. Stefano Ansaldi, ucciso a Milano, dopo aver fatto nascere centinaia di. "Eradei". Il ricordo commovente delle pazienti del Dottor. Stefano Ansaldi, 65 anni, ucciso a Milano come una mucca al macello: gli hanno tagliato la gola. Era originario di Benevento il dottor Ansaldi, conosciuto da tutti come persona buona. Aveva aiutato decine, se non centinaia dia nascere e supportava quelle mamme che non potevano avere figli, diventando un padre acquisito di numerose famiglie. Viene ricordato con affetto anche dalla cantante neomelodica Nancy Coppola: "Sono ore che piango, dottore. Non ci posso credere! Grazie a voi ho 4 meravigliosi bimbi tutti sani per fortuna. Con il problema che ho non ne potevo avere neanche uno"