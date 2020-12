Il Gdpr ispira le nuove leggi sulla privacy in Cina e California

Leggi su wired

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Gli effetti del Regolamento europero per la protezione dei dati personali, il, a due anni dalla sua entrata in vigore si fanno sentire a tutte le latitudini. Negli ultimi mesi sia negli Stati Uniti sia insi è fatta largo un’attenzione allasenza precedenti. Il referendum inNegli Stati Uniti alcuni stati come lahanno varato da tempo una legge nazionale, come ilConsumerAct, in attesa che sia approvata la proposta di legge federale. La particolarità dellaè che, trattandosi della sede della Silicon Valley, la sua legge potrebbe diventare il nuovo standard americano visto che “sono poche le aziende che non fanno ...