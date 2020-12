Il falegname assassino | chi era l’uomo che ha tagliato la gola ai suoi figli

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Pontin sul suo profilo Facebook predicava amore con frasi e citazioni del Buddha, ma dietro rivelava un animo oscuro. Chi era ilomicida? Alessandro Pontin, 49 anni, ha ucciso iduesgozzandoli brutalmente come due agnelli sacrificali. Negata la presunta tesi iniziale che delineava un omicidio dei piccoli nel sonno, mentre Francesca e Pietro, 15 anni lei, 13 lui, erano svegli e pienamente coscenti. Il “padre” li ha rincorsi per tutta casa con un coltello da macellaio, li ha uccisi tagliandogli di netto la giugulare e lo stesso uomo si è poi tolto la vita allo stesso modo. L’ex moglie dell’omicida e mamma delle due vittime Roberta Calzarotto, infermiera all’ospedale di Camposampiero, è inconsolabile e non si capacita ancora dell’accaduto, quasi non riuscisse a risvegliarsi da un ...