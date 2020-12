Il discorso di Natale della regina Elisabetta sbarca su Amazon (Di lunedì 21 dicembre 2020) La regina Elisabetta passerà il suo Natale più solitario di sempre: a Windsor, col principe Filippo. Ma in questo Natale così diverso da tutti gli altri c’è una cosa di cui il popolo britannico (e non solo) non resterà orfano: il tradizionale discorso di Natale della sovrana. Che quest’anno, come racconta il Guardian, non sarà diffuso solo via radio e tv ma sbarcherà per la prima volta su Amazon. Basterà sintonizzarsi sui dispositivi Amazon Echo (settati in lingua inglese) e chiedere all’assistente vocale Alexa: «Alexa, play the Queen’s Christmas Day message» («Alexa, fammi ascoltare il messaggio di Natale della regina»). Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) La regina Elisabetta passerà il suo Natale più solitario di sempre: a Windsor, col principe Filippo. Ma in questo Natale così diverso da tutti gli altri c’è una cosa di cui il popolo britannico (e non solo) non resterà orfano: il tradizionale discorso di Natale della sovrana. Che quest’anno, come racconta il Guardian, non sarà diffuso solo via radio e tv ma sbarcherà per la prima volta su Amazon. Basterà sintonizzarsi sui dispositivi Amazon Echo (settati in lingua inglese) e chiedere all’assistente vocale Alexa: «Alexa, play the Queen’s Christmas Day message» («Alexa, fammi ascoltare il messaggio di Natale della regina»).

MariaLu91149151 : RT @LaVeritaWeb: Il giornalista Mediaset Toni Capuozzo: «Ci dissero “chiudiamo per salvare il Natale', ora chiudono contro la “terza ondata… - VanityFairIt : Queste saranno feste diverse, le più solitarie di sempre, anche per i reali britannici. In attesa di sapere come si… - MichelleKimBovi : RT @QIndiscussa: Caro Babbo Natale,regalami qualche dinamica così non devo ogni volta parlare delle storie passate qua dentro con Matilde,c… - VittorioMastro8 : RT @MauraIannotti: Ore 2.30. l'Italia ancora in piedi davanti al televisore ad ascoltare il discorso sul colore da dare alla Iolanda della… - s_tef : RT @MauraIannotti: Ore 2.30. l'Italia ancora in piedi davanti al televisore ad ascoltare il discorso sul colore da dare alla Iolanda della… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Natale Il discorso di Valter Roattino, per Natale - VIDEO Unione Monregalese Il discorso di Natale della regina Elisabetta sbarca su Amazon

Ma in questo Natale così diverso da tutti gli altri c’è una cosa di cui il popolo britannico (e non solo) non resterà orfano: il tradizionale discorso di Natale della sovrana. Che quest’anno, come ...

Previsioni su Oro, Petrolio e Gas Naturale: Il Greggio Frena la sua Corsa, Oro a 1900 Dollari

Si apre una nuova settimana con il greggio in brusca frenata e l'oro in lieve rialzo intorno ai 1900 dollari l'oncia, importante soglia di resistenza.

Ma in questo Natale così diverso da tutti gli altri c’è una cosa di cui il popolo britannico (e non solo) non resterà orfano: il tradizionale discorso di Natale della sovrana. Che quest’anno, come ...Si apre una nuova settimana con il greggio in brusca frenata e l'oro in lieve rialzo intorno ai 1900 dollari l'oncia, importante soglia di resistenza.