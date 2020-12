GazzettaSalerno : Il Direttore Aci Salerno, Giovanni Caturano, insignito della Stella al merito Sportivo del Coni. - isNews_it : Direttore dell’Aci, a Giovanni Caturano la Stella al merito sportivo. Le parole di Malagò - - isNews_it : Direttore dell’Aci, a Giovanni Caturano la Stella al merito sportivo. Le parole di Malagò - - TeleradioNews : RUBRICA ACI A CURA DEL DIRETTORE M. PERRETTA: USATO KO, ROTTAMAZIONI OK - TeleradioNews : RUBRICA ACI A CURA DEL DIRETTORE M. PERRETTA: EURO NCAP, LE STELLE -

Negli anni infatti è stato anche direttore di corsa all’Autodromo di Monza con ruoli in Aci e Csai. In questa veste fu tra le persone che maggiormente contribuirono alla nascita della celebre Formula ...Giovanni Caturano, Direttore dell’Aci Salerno è stato insignito, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, della Stella di Bronzo al merito sportivo per l’anno 2019, in riconoscimento delle benemerenze ...