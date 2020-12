Il Covid mutato è già arrivato in Italia: due casi a Roma, un altro, sospetto, a Bari (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Covid mutato, che preoccupa la Gran Bretagna ed ha costretto mezza Europa (e anche l’Italia) a bloccare i voli in arrivo, è in realtà già in Italia. Il primo caso è a Roma. Il genoma della variante inglese è stato sequenziato due giorni fa nei laboratori del Dipartimento scientifico del policlinico militare del Celio. Ha un indice di trasmissibilità superiore al virus circolato finora del 50-70%. Appartiene ad una donna Italiana, scrive Repubblica. Ma il paziente 1 non è lei, ma il suo compagno, atterrato quattro giorni fa a Fiumicino con un volo dal Regno Unito. Dunque, in Italia ci sono già due contagiati. Stanno bene, sono in isolamento fiduciario. Tra i loro contatti finora sottoposti a tampone non risultano per ora altri casi. Ma purtroppo si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il, che preoccupa la Gran Bretagna ed ha costretto mezza Europa (e anche l’) a bloccare i voli in arrivo, è in realtà già in. Il primo caso è a. Il genoma della variante inglese è stato sequenziato due giorni fa nei laboratori del Dipartimento scientifico del policlinico militare del Celio. Ha un indice di trasmissibilità superiore al virus circolato finora del 50-70%. Appartiene ad una donnana, scrive Repubblica. Ma il paziente 1 non è lei, ma il suo compagno, atterrato quattro giorni fa a Fiumicino con un volo dal Regno Unito. Dunque, inci sono già due contagiati. Stanno bene, sono in isolamento fiduciario. Tra i loro contatti finora sottoposti a tampone non risultano per ora altri. Ma purtroppo si ...

Agenzia_Italia : 'Il virus mutato è più contagioso e può falsare l'esito dei tamponi', lo dice l'Oms - TelevideoRai101 : Covid mutato,Borse pesanti:Milano -2,3% - gapetv : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus Il virus mutato arriva anche in Italia, Regno Unito isolato - SorryNs : RT @Gianlustella: Curioso di sapere su che base scientifica facciano queste affermazioni dopo solo 24 ore dall’annuncio. Avendo comprato 20… - MediasetTgcom24 : Covid mutato, Zampa: no panico, non si pensa a nuove restrizioni -