Il covid insegna: federalismo meglio dello Stato centrale (bizantino) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 2011 si rinvia la legge sull'autonomia fiscale e nell'attuale discussione sulla manovra c'è il concreto rischio che la sua attuazione si rinviata nuovamente. Uno scenario che mostra le difficoltà di tutte le forze politiche nello spingere il sistema verso un maggiore regionalismo. Eppure mai come adesso in tempi di Dpcm servirebbe. Da Palazzo Chigi si dispongono orari, chiusure, spostamenti, contatti sociali e famigliari che caratterizzano la vita degli italiani. Siamo di fronte a un bizantinismo giuridico e a un centralismo della peggior specie. Dal 2011 si rinvia la legge sul federalismo fiscale e nell'attuale discussione sulla manovra c'è il concreto rischio che la sua attuazione si rinviata nuovamente al prossimo anno. Uno scenario che mostra le grandi difficoltà di tutte le forze politiche nello spingere il sistema verso una maggiore autonomia delle ...

