Il chiaro messaggio di Gravina sul ritorno dei tifosi allo stadio | “spero da gennaio”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il calcio italiano continua a regalare emozioni, i campionati sono sempre avvincenti e più equilibrati che mai. La pandemia ha condizionato tantissimo anche il mondo del pne, danni gravissimi dal punto di vista economico e soprattutto gli stadi sono sempre vuoto. Si è provato con l’ingresso di 1000 spettatori per ogni partita, ma l’aumento dei casi da Coronavirus ha portato ad un dietrofront. La situazione è ancora molto incerta e dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica nelle prossime settimane. Ildei, ildi(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Gabrielespera in undei, è quanto confermato ...

GiuseppePetri4 : @alefitpiu Per evitare responsabilità dovresti mettere un chiaro messaggio di avvertimento su questa foto: c'è gent… - interchannel_ic : - internewsit : Nainggolan sul mercato però messaggio chiaro dall'Inter: no regali - - Monia415 : RT @mandsaddams: Fino a quando giustificherete tutto con 'eh ma allora tutti gli altri!' continuerete a dimostrare che quello di cui verame… - mandsaddams : Fino a quando giustificherete tutto con 'eh ma allora tutti gli altri!' continuerete a dimostrare che quello di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : chiaro messaggio

CalcioNapoli1926.it

C’è anche un cartello che parla chiaro: ‘Caro passante ai nonni farebbe piacere ricevere un tuo messaggio di auguri e di speranza in questo momento difficile per sentirsi meno soli, lascia il tuo ...Un investimento di 100mila euro a sostegno di istruzione, formazione e cultura. Ma anche un messaggio chiaro per la ripartenza, in un momento in cui questi ambiti risultano tra i più provati dalle ...