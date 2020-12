Il ceppo inglese spaventa anche i mercati, borse europee in deciso calo. Negli Usa in arrivo 900 miliardi di nuovi aiuti all’economia (Di lunedì 21 dicembre 2020) La “variante inglese” del Covid-19 preoccupa anche le borse. Una doccia gelata dopo che la messa a punto del vaccino aveva diradato le nebbie. Probabile che il vaccino sia efficace anche contro questo ceppo ma il permanere di un qualche margine di incertezza e le nuove misure restrittive precauzionali adottate ieri rallentano il cammino verso una piena ripresa dell’economia. Londra è in calo di oltre il 2% ma a soffrire è soprattutto la sterlina che scende di oltre il 2% sul dollaro e dell’1,5% sull’euro. Milano è la peggiore borsa del Vecchio Continente con un calo del 3.4%. Solo poco meglio Francoforte che lascia al momento sul terreno il 3,1% e Parigi in flessione del 3%. La sintesi delle difficoltà europea la si legge anche nel forte deprezzamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) La “variante” del Covid-19 preoccupale. Una doccia gelata dopo che la messa a punto del vaccino aveva diradato le nebbie. Probabile che il vaccino sia efficacecontro questoma il permanere di un qualche margine di incertezza e le nuove misure restrittive precauzionali adottate ieri rallentano il cammino verso una piena ripresa dell’economia. Londra è indi oltre il 2% ma a soffrire è soprattutto la sterlina che scende di oltre il 2% sul dollaro e dell’1,5% sull’euro. Milano è la peggiore borsa del Vecchio Continente con undel 3.4%. Solo poco meglio Francoforte che lascia al momento sul terreno il 3,1% e Parigi in flessione del 3%. La sintesi delle difficoltà europea la si leggenel forte deprezzamento ...

