Il bollettino della Regione | stabile la percentuale di contagiati | non cala la curva

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si attesta intorno al 7% ladi contagi in Campania dopo ilemesso dall’Unità di crisi. Sono 691 i positivi del giorno (-200 tondi rispetto a ieri) ma i tamponi, come di consueto durante i week-end, scendono a poco meno di 10mila effettuati. Comunicati 28 decessi, di questi 6 riguardano le ultime 48 ore, gli altri 22 riguardano eventi accaduti nei giorni precedenti ma sono stati registrati ieri. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 691 di cui: Asintomatici: 596 Sintomatici: 95Tamponi del giorno: 9.662 Totale positivi: 181.259 Totale tamponi: 1.917.679 ?Deceduti: 28 (*) Totale deceduti: 2.599 Guariti: 1.097 Totale guariti: 95.128 * 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in ...

Nella giornata di oggi, lunedì 21 dicembre, in Puglia sono stati registrati 4377 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 788 casi positivi ...Sono stati registrati 31 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.