Il bilancio della presidenza Trump è positivo, ma non si può dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel momento in cui la presidenza di Donald Trump volge al termine tra le polemiche post elettorali, è forse utile tentare un primo bilancio. Mai amato dalla grande stampa, l'attuale inquilino della Casa Bianca si è fatto – in questi anni – un incalcolabile numero di nemici, non solo tra i democratici ma anche (e forse soprattutto) tra i repubblicani. Eppure, al di là del giudizio personale e delle caricature macchiettistiche che ne sono state fatte, è necessario cercare di comprendere la natura del "fenomeno Trump": un fenomeno che ha inesorabilmente segnato – nel bene o nel male – la storia politica statunitense. Da molti semplicisticamente descritto come un radicale di destra, l'attuale presidente americano si inscrive in realtà nella ben più complessa cornice politico-culturale del jacksonismo: è ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel momento in cui ladi Donaldvolge al termine tra le polemiche post elettorali, è forse utile tentare un primo. Mai amato dalla grande stampa, l'attuale inquilinoCasa Bianca si è fatto – in questi anni – un incalcolabile numero di nemici, non solo tra i democratici ma anche (e forse soprattutto) tra i repubblicani. Eppure, al di là del giudizio personale e delle caricature macchiettistiche che ne sono state fatte, è necessario cercare di comprendere la natura del "fenomeno": un fenomeno che ha inesorabilmente segnato – nel bene o nel male – la storia politica statunitense. Da molti semplicisticamente descritto come un radicale di destra, l'attuale presidente americano si inscrive in realtà nella ben più complessa cornice politico-culturale del jacksonismo: è ...

matteosalvinimi : Vittoria della Lega! Anno bianco per autonomi e professionisti: la Commissione bilancio della Camera ha approvato a… - borghi_claudio : Per chi volesse avere un'idea di come funzionano le cose (pubbliche) in commissione bilancio ricordo che ci sono i… - borghi_claudio : Ricordo la 'formazione' della V Bilancio Lega: io, @massimogara @ComaroliSilvana @rebeccafrassini @VanniaGava… - PaolaSimonin : RT @borghi_claudio: Per chi volesse avere un'idea di come funzionano le cose (pubbliche) in commissione bilancio ricordo che ci sono i reso… - infoitinterno : Chiavari: “Primo bilancio della giunta Toti, tra auto blu e staff” -