‘Il bambino | la talpa | la volpe ed il cavallo’ | il corsivo nel titolo è solo la prima cosa che mi è piaciuta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ognuno ha le sue fisse e una delle mie è la scrittura in. Mi piace scrivere ine mi piace leggere la scrittura indelle persone. In quel gesto, secondo il mio del tutto sindacabile giudizio, si nascondono piccoli indizi di personalità e ormai ho sviluppato una mia individualissima tabella di interpretazione delle calligrafie delle persone che incontro o che ho attorno. Ricordo con piacere il fatto che, sin da quando ero piccolo, io fossi uno dei pochissimi che riusciva ad interpretare la calligrafia di mio padre, quasi come se fosse una sorta di codice segreto notoa noi due. L’ho sempre preso in giro per quella calligrafia, ma se un giorno iniziasse a scrivere in modo chiaro a tutti, giuro che mi offenderei a morte! Lo stesso discorso vale per i miei figli, nel cui modo di scrivere ...