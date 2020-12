zazoomblog : Il 21 dicembre 1928 moriva il generale Luigi Cadorna - #dicembre #moriva #generale #Luigi - MoliPietro : Il 21 dicembre 1928 moriva il generale Luigi Cadorna - gattivu : RT @Batti_Lucciardi: 'Fù lu vinti di dicembre Di l'annu Mille Ottu Centu Sessanttadui chè sò natu Un sabatu di l'Aventu À duie ore di mat… - C20200 : RT @Batti_Lucciardi: 'Fù lu vinti di dicembre Di l'annu Mille Ottu Centu Sessanttadui chè sò natu Un sabatu di l'Aventu À duie ore di mat… - umulinchese : RT @Batti_Lucciardi: 'Fù lu vinti di dicembre Di l'annu Mille Ottu Centu Sessanttadui chè sò natu Un sabatu di l'Aventu À duie ore di mat… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre 1928

La Stampa

Il generale Luigi Cadorna è morto il 21 dicembre 1928. Il suo nome è rimasto indissolubilmente legato ad uno dei fatti storici più drammatici d’Italia. Luigi Cadorna infatti era alla guida del Regio ...Andrà in onda in seconda serata dal 23 dicembre su Rai1 la pellicola che ripercorre la storia ... in particolare dal porto di Genova nel 1928. Non vanno dimenticate, infatti, le origini italiane del ...