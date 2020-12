Iervolino Entertainment, “Artic Dogs” Migliore Animazione a “Cartoons of the Bay” (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Iervolino Entertainment annuncia che il film “Arctic Dogs”, di cui detiene le Intellectual Properties dei personaggi per la produzione di spin-off, ha ricevuto il premio Migliore Animazione alla 24° edizione di “Cartoons on the Bay”, il festival dell’Animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com. Proprio dal film di Animazione “Arctic Dogs”, tra i titoli più visti quest’anno su Netflix US, l’azienda ha creato lo spin-off “Puffins”, serie che nelle ultime settimane ha scalato la classifica di Apple TV Italia conquistando la prima posizione, e “Arctic Friends”, al primo post su Apple TV durante la prima settimana di programmazione. Le IP dei personaggi di “Arctic ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –annuncia che il film “Arctic”, di cui detiene le Intellectual Properties dei personaggi per la produzione di spin-off, ha ricevuto il premioalla 24° edizione di “on the Bay”, il festival dell’crossmediale e della TV dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com. Proprio dal film di“Arctic”, tra i titoli più visti quest’anno su Netflix US, l’azienda ha creato lo spin-off “Puffins”, serie che nelle ultime settimane ha scalato la classifica di Apple TV Italia conquistando la prima posizione, e “Arctic Friends”, al primo post su Apple TV durante la prima settimana di programmazione. Le IP dei personaggi di “Arctic ...

