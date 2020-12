Ibrahimovic cambia mestiere: Zlatan potrebbe condurre il Festival di Sanremo 2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è un gradissimo calciatore, ma potrebbe presto condurre anche il Festival di Sanremo del 2021. Lo svedese ha trascinato il Milan con gol e grandissime prestazioni, il calciatore ha dovuto fare i conti con due infortuni che lo costringeranno a saltare le prossime partite. L’intenzione è quella di tornare ad inizio del prossimo anno e trascinare la squadra in campionato ed Europa League. Ibrahimovic può condurre il Festival di Sanremo Secondo indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore Zlatan Ibrahimovic potrebbe condurre il Festival di Sanremo del 2021 in ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 dicembre 2020)è un gradissimo calciatore, maprestoanche ildidel. Lo svedese ha trascinato il Milan con gol e grandissime prestazioni, il calciatore ha dovuto fare i conti con due infortuni che lo costringeranno a saltare le prossime partite. L’intenzione è quella di tornare ad inizio del prossimo anno e trascinare la squadra in campionato ed Europa League.puòildiSecondo indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime oreildidelin ...

