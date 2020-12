I sindacati hanno indetto uno sciopero per la vigilanza privata la vigilia di Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto uno sciopero per il 24 dicembre per oltre 100.000 Guardeie giurate. Le Segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Idi categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucsunoper il 24 dicembre per oltre 100.000 Guardeie giurate. Le Segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, ...

I sindacati hanno indetto uno sciopero per la vigilanza privata la vigilia di Natale

Le Segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, chiedono la difesa occupazionale, salute e sicurezza nei posti di lavoro, la difesa del potere d’acquisto, e uno stipendio adeguato al costo del ...

