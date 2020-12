I ristori del governo giallorosso sono insufficienti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una goccia d’acqua a un assetato. Con questa figura si potrebbe, nel migliore dei modi, confrontare la politica di ristori economici promossa ultimamente dal governo Conte, e in particolare l’ultima misura decretata la scorsa settimana a sostegno delle categorie che saranno colpite dalle restrizioni natalizie. I ristori natalizi sono decisamente più insoddisfacenti di quelli precedenti, su cui InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una goccia d’acqua a un assetato. Con questa figura si potrebbe, nel migliore dei modi, confrontare la politica dieconomici promossa ultimamente dalConte, e in particolare l’ultima misura decretata la scorsa settimana a sostegno delle categorie che saranno colpite dalle restrizioni natalizie. Inatalizidecisamente più insoddisfacenti di quelli precedenti, su cui InsideOver.

NicolaPorro : ?? #Arcuri in ritardo sui frigoriferi per il vaccino, a rischio pure il #Recovery, il Fatto s’accorge di un’assolta… - NicolaPorro : ?? #Natale agli arresti domiciliari, la farsa dei ristori a bar e ristoranti, le giravolte dei grillini sui… - FratellidItalia : ?? In piena pandemia, mentre le #partiteiva attendono i #ristori e i dipendenti attendono la #cassaintegrazione, arr… - MariaAgodi : RT @AndreaRoventini: I ristori e la CIG si pagano con il deficit e il fondo SURE. La riduzione del debito pubblico è già prevista dal Piano… - ManzoniDavide : RT @Pellegrini4R: Da una patrre distrai la gente parlando di ristori, di recovery fund, di aliquote progressive, dall’altra aumenti del 22%… -

Ultime Notizie dalla rete : ristori del Ristori del governo e bonus della Regione: ecco come averli Il Tirreno Pasta, ogni italiano ne mangia 23 chili l'anno

Pasta, certezza di un Natale distanziato: secondo Unione Italiana Food, durante le feste gli italiani ne consumeranno 70 milioni di kg (+20%). Se la pasta è la regina della nostra tavola ...

E’ Ufficiale: Approvato Emendamento per Accesso al Credito Garantito da parte di Mediatori Creditizi e Agenti Società

Approvato in riesame dalla maggioranza di Governo l’emendamento che estende le garanzia pubbliche e l’accesso al credito alle società. Le società Agenti in Attività finanziaria e Mediatori creditizi t ...

Pasta, certezza di un Natale distanziato: secondo Unione Italiana Food, durante le feste gli italiani ne consumeranno 70 milioni di kg (+20%). Se la pasta è la regina della nostra tavola ...Approvato in riesame dalla maggioranza di Governo l’emendamento che estende le garanzia pubbliche e l’accesso al credito alle società. Le società Agenti in Attività finanziaria e Mediatori creditizi t ...