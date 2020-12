I proprietari escono per i regali di Natale, i ladri entrano per rubare. Il furto scoperto al rientro a casa (Di lunedì 21 dicembre 2020) PESARO - Tanto rumore per nulla (o poco nulla), verrebbe da dire. Una casa messa tutta sottosopra con le stanze messe a soqquadro e solo per rimediare pochi spicci come bottino finale. I ladri hanno ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 dicembre 2020) PESARO - Tanto rumore per nulla (o poco nulla), verrebbe da dire. Unamessa tutta sottosopra con le stanze messe a soqquadro e solo per rimediare pochi spicci come bottino finale. Ihanno ...

TeleradioNews : Casapulla. I proprietari escono e i soliti ignoti depredano un’abitazione in via IV Novembre - TeleradioNews : Casapulla. I proprietari escono e i soliti ignoti depredano un’abitazione in via IV Novembre -… - TeleradioNews : Casapulla. I proprietari escono e i soliti ignoti depredano un’abitazione in via IV Novembre -… -

Ultime Notizie dalla rete : proprietari escono I proprietari escono per i regali di Natale, i ladri entrano per rubare. Il furto scoperto al... Corriere Adriatico Il cane mette in fuga i ladri: se ne vanno con pochi spiccioli

FELTREEscono per fare le compere di Natale: in casa entrano i ladri. Ma come in una nella storia natalizia c'è il lieto fine: il cane mette in fuga i malviventi, che fuggono con pochi ...

I proprietari escono per i regali di Natale, i ladri entrano per rubare. Il furto scoperto al rientro a casa

PESARO - Tanto rumore per nulla (o poco nulla), verrebbe da dire. Una casa messa tutta sottosopra con le stanze messe a soqquadro e solo per rimediare pochi spicci come bottino finale. I ladri hanno..

FELTREEscono per fare le compere di Natale: in casa entrano i ladri. Ma come in una nella storia natalizia c'è il lieto fine: il cane mette in fuga i malviventi, che fuggono con pochi ...PESARO - Tanto rumore per nulla (o poco nulla), verrebbe da dire. Una casa messa tutta sottosopra con le stanze messe a soqquadro e solo per rimediare pochi spicci come bottino finale. I ladri hanno..